Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1144/K1692 Gemarkung Remseck am Neckar: Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der Westtangente zwischen Ludwigsburg und Remseck-Aldingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Begegnungsverkehr. Die 20-jährige Lenkerin eines Pkw Smart, welcher weiterhin besetzt war mit einer 36- sowie einem 37-jährigen, befuhr die L1144 von Remseck in Richtung Ludwigsburg. Im Bereich der Einmündung L1144/K1692 wollte diese nach links in Richtung Kornwestheim abbiegen und übersah den aus Ludwigsburg entgegenkommenden Pkw Peugeot 308, welcher mit der 20-jährigen Lenkerin und einer weiteren 21-jährigen Person besetzt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher die insgesamt fünf Insassen leicht verletzt wurden. Einige von ihnen wurden zur Behandlung und Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Grund der Wucht des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 25.000 bis 30.000 Euro. Zur medizinischen Versorgung der Personen und Reinigung der Unfallstelle waren außer der Polizei noch mehrere Helfer vom Rettungsdienst und der Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell