Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Vier leicht verletzte Personen und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, auf der Bundesstraße 295 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West. Ein 55-jähriger Toyota-Lenker war auf der die B 295 in Fahrtrichtung Leonberg unterwegs und fuhr ungebremst auf den Seat Ibiza eines 66-Jährigen auf, der vor ihm an einer roten Ampel wartete. Der 66-Jährige und seine 56-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt, der 55-jährige Toyota-Lenker sowie seine elfjährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

