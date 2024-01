POL-PPTR: A1: LKW kippt an der Anschlussstelle Longuich um

Trier (ots) - Unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Donnerstag, den 18. Januar, 16:15 Uhr bis Freitag, den 19. Januar, 4:50 Uhr durch ein Fenster in den Lagerraum einer Bäckereifiliale in der Loebstraße ein. Hierbei wurden zielgerichtet die Wechselgeldbestände im mittleren dreistelligen Betrag entwendet. Täterhinweise bestehen derzeit keine. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier ...

