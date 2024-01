POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Bäckereifiliale

Trier (ots) - Unbekannte Täter schlugen am Montag, den 15. Januar, in der Zeit von 13:30 bis 22:20 Uhr, das Fenster der Fahrertür eines PKW in der Straße "Hinter dem Zollamt" in Trier ein. Die unbekannten Täter entwendeten einen Rucksack aus dem Fußraum. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de ...

