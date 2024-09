POL-WAF: Ahlen. Lkw stößt mit Pkw zusammen

Warendorf (ots) - Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag (22.09.2024) in der Zeit von 10.00 - 18.00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus am Pestalozziweg in Oelde. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

