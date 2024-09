Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Betonlaster kippt zur Seite. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 20.09.2024

Ein Lkw ist am Freitagvormittag (20.09.2024, 10.45 Uhr) in Drensteinfurt in einen Graben gefahren und auf die Seite gekippt.

Der 50-jährige Fahrer aus Hamm war auf der K 21 aus Richtung Drensteinfurt kommend in Richtung Mersch unterwegs. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und geriet links in den Straßengraben. Hier stieß der Betonmischer mit einem Holzstapel zusammen und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde zunächst eingeklemmt, konnte aber durch die Rettungskräfte vor Ort befreit und mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallstelle an der K 21 war bis circa 19.20 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

