Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Algermissen (tko) Am Freitag, 20.09.2024, gegen 17.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge bog der PKW-Fahrer von der Hildesheimer Straße in den Clauener Weg ein. Dort wartete ein weiterer PKW verkehrsbedingt hinter einem parkenden Fahrzeug. Der einbiegende PKW fuhr an dem wartenden PKW vorbei, der Fahrradfahrer kam in Richtung Hildesheimer Straße entgegen. Der Fahrradfahrer musste ausweichen, kam ins Straucheln und stürzte zu Boden. Zeugen, insbesondere der Führer des hinter dem parkenden Fahrzeug wartenden PKW, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell