POL-HI: Polizeibeamte kontrollieren 97 Fahrzeuge

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 23.09.2024, wurden an der B6 im Bereich Groß Förste/ Hasede, im Zeitfenster von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, und in der Marie-Wagenknecht-Straße in Hildesheim, von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr, Kontrollstellen eingerichtet und diverse Fahrzeuge kontrolliert. Im Fokus stand hierbei die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführenden.

Unter den 97 Fahrzeugen waren 90 Pkw und sieben E-Scooter. Die Beamten stellten bei einem 61-jährigen Verkehrsteilnehmer eine Beeinflussung durch Cannabis fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr durch Drogen eingeleitet.

Zudem ahndeten die Beamten mehrere Gurtpflicht- und Handyverstöße.

Mit dieser Zielsetzung "Feststellung und Steigerung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern im öffentlichen Verkehrsraum" werden auch zukünftig Kontrollen an verschiedenen Standorten durchgeführt.

