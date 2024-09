Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Dringend Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl mit Waffen in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 40-jähriger Hildesheimer steht in dringendem Tatverdacht, am Montagvormittag (23.09.2024), gegen 09:00 Uhr, einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Steuerwalder Straße begangen zu haben. Bei der Tat führte er ein Messer griffbereit in seiner Kleidung mit sich. Mit Hilfe von Zeugen wurde er festgenommen. Am heutigen Vormittag erließ ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen ihn.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 40-Jährige in dem Markt mehrere Lebensmittel in seinem Rucksack verstaut haben. Als er bemerkte, dass er dabei vom Personal beobachtet worden ist, legte er die Waren wieder ins Regal. An der Kasse, wo er anschließend eine Packung Eis bezahlte, öffnete er nach Aufforderung seinen Rucksack, der leer war.

Im weiteren Verlauf versuchte der 40-Jährige zu fliehen, was jedoch durch zwei Zeugen unterbunden wurde. Sie setzten den Mann bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei fest. Dabei stellten die Zeugen fest, dass der 40-Jährige ein Messer im Hosenbund mit sich führte, welches sie ihm abnahmen.

Der Tatverdächtige, der in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde anschließend vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantrage Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr gegen ihn. Das Gericht folgte dem Antrag. Ein Haftrichter erließ am heutigen Tag einen entsprechenden Haftbefehl. Anschließend wurde der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Eventuelle Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell