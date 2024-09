POL-HI: Verkehrsunfall: 19-Jährige kommt zwischen Hörsum und Everode mit Pkw von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein 40-jähriger Hildesheimer steht in dringendem Tatverdacht, am Montagvormittag (23.09.2024), gegen 09:00 Uhr, einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Steuerwalder Straße begangen zu haben. Bei der Tat führte er ein Messer griffbereit in seiner Kleidung mit sich. Mit ...

mehr