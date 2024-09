Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sibbesse - OT Grafelde -

Grafelde (kaw) Am 24.09.2024 kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr - 09:00 Uhr in der Ortschaft Grafelde zu einem Verkehrsunfall. Der 32-jährige Geschädigte aus Lamspringe stellte seinen Pkw Seat Alhambra in der o.g. Zeit in der Straße "Breiter Anger" am Fahrbahnrand ab. Bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Pkw des Geschädigten beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/8073-0 bei der Polizei Alfeld zu melden.

