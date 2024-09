Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Unfall und Straßenverkehrsgefährdung gesucht, Einbruch, betrunken auf Pedelec, versuchter Einbruch, betrunken Unfall verursacht, Frau bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 13 Uhr parkte ein Mitarbeiter einer Firma kurzzeitig seinen Mercedes Benz Vito vor einem Firmengebäude in der Oberen Mühle in Bad Rappenau. Während der Abwesenheit des Fahrers konnte ein lauter Knall vernommen werden. Als der Mitarbeiter zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Vito am Heck beschädigt worden war. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte den Mercedes beim Vorbeifahren touchiert und dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Eppingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Dienstag, zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr, nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schweinsbergstraße in Heilbronn, um in das Gebäude einzudringen. Die Täter verschafften sich vermutlich durch die Haustür Zugang und begaben sich direkt ins Badezimmer im Obergeschoss. Dort entwendeten sie Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro. Der Rest des Hauses blieb unberührt. Es wird vermutet, dass die Täter sich längere Zeit im Bereich der Schweinsbergstraße aufgehalten haben und das Haus zuvor observiert hatten um gezielt die kurze Abwesenheit der Eigentümerin ausnutzten. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Brackenheim: Völlig betrunken mit dem Pedelec unterwegs

Am Mittwochabend entdeckte eine Streifenbesatzung in Brackenheim eine Frau, die auf dem Boden neben ihrem Pedelec saß. Sie wurde gegen 21 Uhr an der Ecke Maulbronner Straße und Hermann-Bauer-Straße angetroffen und schien zuvor mit dem Pedelec gestürzt zu sein. Bei der Ansprache stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die 42-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Verletzt wurde sie durch den Sturz nicht. Es erwartet sie nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Schwaigern: Versuchter Einbruch in Gaststätte des Leintalzoos - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Mittwoch versuchten unbekannte Täter, in das Bistro im Leintalzoo in Schwaigern einzubrechen. Die Täter brachen zwischen 1 Uhr und 11 Uhr zunächst ein stabiles Schloss an einem Gartentor auf um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend versuchten sie die Nebeneingangstür des Bistros gewaltsam zu öffnen. Trotz mehrerer Versuche gelang es den Tätern nicht die Tür zu öffnen und sie flüchteten ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Lauffen bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

K2151/Schwaigern: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße 2151 zwischen Neipperg und Schwaigern zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr. Eine 19-jährige Autofahrerin befuhr gegen 22.10 Uhr die Strecke in Richtung Schwaigern, als ein hinter ihr fahrendes Fahrzeug in einer unübersichtlichen Kurve zum Überholen ansetzte. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste der überholende Pkw abrupt abbremsen. Auch die 19-Jährige und der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs konnten nur durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei Lauffen ermittelt nun gegen den bislang unbekannten "Überholer" wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht weitere Zeugen sowie den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, der in diesem Vorfall gefährdet wurde. Die Telefonnummer des Polizeirevier Lauffen lautet 07133 2090.

Neuenstadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Gemischtwarenhändlers im Molkereiweg in Neuenstadt ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann parkte gegen 17.45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte dabei mit einem ordnungsgemäß abgestellten Daimler-Benz. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die hinzugezogene Polizei stellte fest, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Heilbronn: Rollstuhlfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Riedstraße in Heilbronn ein Verkehrsunfall, bei dem eine 70-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Frau war gegen 10.30 Uhr mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und frontal gegen einen geparkten BMW prallte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstanden Sachschaden kann derzeut noch nicht beziffert werden.

