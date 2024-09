Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall auf der B27

Heilbronn (ots)

Buchen: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochabend bei Buchen. Gegen 20.45 Uhr war eine 21-Jährige mit ihrem VW auf der Bundesstraße 27 von Heidersbach kommend in Richtung Buchen unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße 584 abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Ford Transit auf der B27 in Fahrtrichtung Heidersbach. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Ford mit dem auf der Abbiegespur stehenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo nach links abgewiesen und kam nach etwa 10 Metern in einem Feld zum Stehen. Der Ford kam quer zur Fahrbahn zum Endstand. Beide Fahrzeug-Lenker wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B27 zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt.

