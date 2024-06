Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: PKW wird durch sich öffnende Fahrzeugtüre beschädigt - Polizei sucht Zeugen!!!

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach, 79618 Rheinfelden, Friedrichstraße

Am 31.05.2024 gegen 17:20 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines grauen Mazda die Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer 13. Hier habe sich den Angaben des Fahrzeugführers nach die Hecktüre eines geparkten Transportes geöffnet, welche anschließend gegen seinen Außenspiegel schlug. Hierdurch entstand am PKW Mazda Sachschaden. Bislang ist unklar, ob die Türe des Transportes durch eine Person geöffnet wurde, oder ob sich diese durch den Wind öffnete. Bevor der Mazda-Fahrer mit dem Fahrer des Transporters in Kontakt treten konnte, fuhr dieser davon. Der Fahrer wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, 30 bis 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkler Bart und soll zudem eine schwarze Mütze getragen haben.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07623 74040 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

