POL-NE: Unfallbeteiligter und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Korschenbroich (ots) - Am Samstag (10.08.), gegen 02:20 Uhr, kam es in Korschenbroich an der Schulstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein Zeuge wurde aufgrund eines lauten Knalls wach und konnte beobachten, wie ein unbekannter Mann gegen den Außenspiegel eines PKWs getreten hat. Der Korschenbroicher folgte dem Unbekannten in Richtung Schohenend. Auf der Verfolgung trat der Mann weiter gegen mehrere Außenspiegel. ...

mehr