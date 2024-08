Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Korschenbroich (ots)

Am Samstag (10.08.), gegen 02:20 Uhr, kam es in Korschenbroich an der Schulstraße zu mehreren Sachbeschädigungen.

Ein Zeuge wurde aufgrund eines lauten Knalls wach und konnte beobachten, wie ein unbekannter Mann gegen den Außenspiegel eines PKWs getreten hat. Der Korschenbroicher folgte dem Unbekannten in Richtung Schohenend. Auf der Verfolgung trat der Mann weiter gegen mehrere Außenspiegel. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte der Mann sechs Außenspiegel. Nach kurzer Zeit verlief sich die Spur und der Zeuge konnte den Unbekannten nicht mehr sehen.

Das Kriminalkommissariat 23 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Unbekannte sei zwischen 18 und 20 Jahre alt, trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Umhängetasche sowie eine dunkle lange Hose. Er habe eine sportliche Statur.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell