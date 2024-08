Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisiert und unter dem Einfluss von Drogen mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Jüchen (ots)

Gleich mehrere Strafverfahren erwarten einen 27- jährigen Mann aus Wesseling. Er hatte am Samstagmorgen (10.08.), gegen 07:45 Uhr, mit einem Pkw die Ulmenstraße in Fahrtrichtung Jüchen befahren und war bereits auf der Schulstraße aufgrund seines Fahrstils aufgefallen. Mit unangepasster Geschwindigkeit und Schlangenlinien führte der Fahrzeugführer das Auto, besetzt mit zwei weiteren Männern, in Richtung Autobahn 46. Alarmierte Polizisten konnten den Mann allerdings anhalten. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass die an dem Auto angebrachten Kennzeichen einige Tage zuvor in Köln gestohlen worden waren und nicht an den Pkw gehörten. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich dann schnell Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum bei dem 27- jährigen Fahrzeugführer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Hinzu kam, dass der junge Mann einräumte, Drogen konsumiert zu haben und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Während sein Weg zu einer umliegenden Polizeiwache führte, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, wurden die Kennzeichen und auch der Pkw sichergestellt. Dieser war nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Auch wenn der Wesselinger im Besitz des dazugehörigen Schlüssels war, einen Eigentumsnachweis konnte er den Beamten nicht vorlegen.

Das Kriminalkommissariat 24 und das Verkehrskommissariat 2 haben die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131-3000 von der Polizei entgegengenommen

