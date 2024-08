Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw- Aufbrecher gefasst

Neuss (ots)

Am Freitag (09.08.), gegen 1 Uhr, machten sich zwei Männer an einem auf dem Parkplatz "Wendersplatz" geparkten Pkw zu schaffen. Während der Eine das Umfeld beobachtete, schlug der Andere eine Autoscheibe ein. Die Tatverdächtigen wurden jedoch nicht nur von einem Passanten bei ihrer Tatausübung gestört, weshalb sie von dem Fahrzeug abließen und sich fußläufig Richtung Hammer Landstraße entfernten. Sie wurden vielmehr auch von Zivilkräften der Polizei dabei beobachtet, weshalb sich die Beamten zu erkennen gaben und beide mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen konnten. Beide Männer, 29 und 40 Jahre alt, wurden vorläufig festgenommen und einer umliegenden Polizeiwache zugeführt. Sie hatten beide jeweils ein Taschenmesser in ihrer Hosentasche mitgeführt. Während der 40- Jährige noch einen Nothammer bei Tatausübung dabei hatte, konnten die Polizisten in der Umhängetasche des 29- Jährigen Betäubungsmittel auffinden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Nach der Durchführung weiterer kriminalpolzeilicher Maßnahmen sowie der Prüfung von Haftgründen konnten beide Männer die Polizeiwache am Freitagmorgen wieder verlassen.

Die Ermittlungen werden beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell