Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 361

K 8

Korschenbroich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 361 / K 8 sind am Donnerstag (08.08.), gegen 15.05 Uhr, zwei Autofahrer leicht und eine Beifahrerin schwer verletzt worden. In der Folge der Kollision kam es auch zu einem Totalausfall der Ampelanlage.

Eine 71 Jahre alte Frau aus Kaarst hatte die K 8 in Richtung Glehn befahren. Nach eigenen Angaben habe sie mit ihrem Mercedes an der roten Ampel gewartet und sei bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren.

Zeitgleich befuhr ein 75 Jahre alter Mann aus Bedburg mit seiner 73 Jahre alten Ehefrau als Beifahrerin die L 361 in Richtung Kapellen. Auch er gibt an, mit seinem VW bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, in Folge derer unter anderem auch ein Verkehrszeichen und die Schaltanlage der Ampel schwer beschädigt wurden.

Die Beifahrerin im VW verletzte sich schwer. Die Mercedesfahrerin aus Kaarst und der VW-Fahrer aus Bedburg erlitten leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Da die beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnte die Unfallursache nicht zweifelsfrei geklärt werden. Hinweise auf eine Fehlfunktion der Ampel haben sich nicht ergeben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 in Kaarst zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell