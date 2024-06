POL-RBK: Bergisch Gladbach - Maschinen aus Fahrzeug von Handwerksbetrieb gestohlen

Wermelskirchen (ots) - Gestern früh (10.06.) ist die Polizei zu mehreren Tatorten gerufen worden, an denen Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen worden sind. In der Dörpfeldstraße traf es einen VW Transporter und einen VW Caddy. Am VW Caddy wurde durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen und anschließend wurden mehrere Maschinen und ein Werkzeugkoffer aus dem Heck gestohlen. Der Schaden beläuft sich ...

