POL-RBK: Wermelskirchen - Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Wermelskirchen (ots)

Gestern früh (10.06.) ist die Polizei zu mehreren Tatorten gerufen worden, an denen Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen worden sind. In der Dörpfeldstraße traf es einen VW Transporter und einen VW Caddy.

Am VW Caddy wurde durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eingeschlagen und anschließend wurden mehrere Maschinen und ein Werkzeugkoffer aus dem Heck gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Am VW Transporter wurde offensichtlich eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ob die Täter auch hier Beute machen konnten, konnte zunächst nicht ermittelt werden, so dass auch zur Schadenshöhe noch keine Aussage getroffen werden konnte.

In Tente wurde an einem Peugeot Boxer ein Türschloss aufgebrochen und anschließend mehrere Maschinen und ein Werkzeugkoffer entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

