Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bild-Infos

Download

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Montag (10.06.) wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zum Kreckersweg alarmiert, nachdem sich dort ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet hatte. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen.

Gegen 16:15 Uhr hatte ein 18-jähriger Wermelskirchener den Kreckersweg mit seinem Pkw des Herstellers Opel in Richtung Dabringhausen befahren. Aus noch unbekannten Gründen geriet er in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw Seat eines entgegenkommenden 27-jährigen Wermelskircheners zusammenstieß. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht, der Seat-Fahrer schwer verletzt. Beide Personen wurden nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im schätzungsweise mindestens fünfstelligen Bereich. Sie wurden durch eine Fachfirma abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme der Polizei war der Kreckersweg für circa zwei Stunden vollständig gesperrt. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell