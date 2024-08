Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bedrohungslage in Kreditinstitut - Tatverdächtiger durch Polizei überwältigt und festgenommen - Niemand verletzt - Ermittlungen dauern an

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Mittwoch, 7. August 2024, 15:58 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf sowie der Polizei Rhein-Kreis Neuss:

Nach einer Bedrohung in einem Kreditinstitut in Neuss am Mittwochnachmittag konnte der Tatverdächtige durch die Polizei schnell überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand betrat der Mann um kurz vor 16 Uhr die Bankfiliale am Römerplatz in Neuss-Grimlinghausen, hielt ein Messer in der Hand und forderte die sofortige Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeitenden konnten teilweise aus dem Kreditinstitut flüchten. Einige schlossen sich in abgetrennten Räumen in der Filiale ein und brachten sich in Sicherheit. Nachdem die Polizei das Objekt umstellt hatte, begab sich der Tatverdächtige ohne weiteres Zutun vor das Institut. Die Beamten überwältigten ihn und nahmen ihn widerstandlos fest. Der 50 Jahre alte Mann mit türkischer Nationalität ist bereits mehrfach polizeilich wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten. Da der Verdacht bestand, dass der 50-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem ist die genaue Motivlage des Festgenommenen unklar. Weitere Maßnahmen werden derzeit geprüft.

Der Einsatz wurde in der Akutphase durch die Polizei Düsseldorf geleitet. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Polizei im Rhein-Kreis Neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell