POL-NE: Fahndung erfolgreich - Polizeibeamte nehmen Handtaschenräuber vorläufig fest

Jüchen (ots) - Am 24.07. (Mittwoch), gegen 10:45 Uhr, kam es in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Jüchen, im Bereich der Silostraße, zu einem Vorfall, bei dem sich ein Mann entblößte. Ein 15- jähriges Mädchen ging vom Wendehammer auf der Silostraße in die Bahnunterführung, um zu ihrem Gleis zu gelangen. In der Unterführung stand ihr dann eine männliche ...

