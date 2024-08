Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann entblößt sich in Bahnunterführung - Polizei bittet um Hinweise

Jüchen (ots)

Am 24.07. (Mittwoch), gegen 10:45 Uhr, kam es in der Fußgängerunterführung am Bahnhof Jüchen, im Bereich der Silostraße, zu einem Vorfall, bei dem sich ein Mann entblößte.

Ein 15- jähriges Mädchen ging vom Wendehammer auf der Silostraße in die Bahnunterführung, um zu ihrem Gleis zu gelangen. In der Unterführung stand ihr dann eine männliche Person mit heruntergelassener Hose gegenüber. Der Unbekannte stellte sich dem Mädchen kurzzeitig in den Weg und berührte dabei sein Genital. Der circa 20 bis 25 Jahre alte Tatverdächtige mit südländischem Erscheinungsbild war etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte eine normale Statur und trug schwarzes Haar sowie einen kurzen Bart.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Identität des Gesuchten unter der Telefonnummer 02131-3000.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Bleiben Sie ruhig und versuchen Sie, Panik zu vermeiden. Treten Sie möglichst selbstsicher auf, schenken Sie dem Exhibitionisten keine Beachtung, entfernen Sie sich und suchen sie einen belebten Ort auf. Bitten Sie andere um Hilfe, prägen Sie sich die Personenbeschreibung ein und verständigen Sie umgehend die Polizei unter 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell