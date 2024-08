Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Müllcontainer geraten in Brand

Neuss (ots)

An der Straße "Am Stadtarchiv" in der Neusser Innenstadt sind am Dienstag (06.08.), gegen 02:00 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen zwei Müllcontainer aus Kunststoff in Brand geraten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Nach Angaben eines Zeugen sollen sich zwei Jugendliche von den brennenden Abfallbehältern entfernt haben. Er beschreibt sie als männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt und dunkelhaarig.

Ob es sich bei den Jugendlichen auch um die Verursacher des Brandes handelt, prüfen nun die Ermittler der Kriminalpolizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell