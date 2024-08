Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorrad entzieht sich Polizeikontrolle

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (31.07.), gegen 18:45 Uhr, befuhr eine Polizeistreife die Venloer Straße in Fahrtrichtung Albrecht-Dürer-Allee. Dem Streifenwagen voraus fuhr ein Motorrad. Die Beamten entschieden sich für eine allgemeine Verkehrskontrolle und gaben dem Fahrzeugführer, nachdem er auf die Albrecht-Dürer-Allee abgebogen war, Anhaltezeichen in Form von "Stop Polizei". Der Motorradfahrer ignorierte die Aufforderung anzuhalten allerdings und versuchte im Folgenden, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Über den Rosenweg und die Kastanienallee flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit zur Straße "Steinbrink", wo er in Höhe der Straße "Apfelmarkt" in eine Parkanlage abbog. Kurz darauf verloren die Polizisten den Sichtkontakt, nachdem das Kraftrad in Höhe eines an der Albrecht-Dürer-Allee gelegenen Spielplatzes auf einen abgepöllterten Bereich aufgefahren war. Bei seiner Flucht beging der Motorradfahrer mehrere Verkehrsverstöße. Bei einem Überholmanöver auf dem Rosenweg musste ein unbeteiligtes Fahrzeug stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Zweirad zu vermeiden. In der Parkanlage befindliche Fußgänger mussten ihm ebenfalls ausweichen. Das von den Beamten abgelesene Kennzeichen an dem Motorrad war nach ersten Erkenntnissen gefälscht und somit auf kein Fahrzeug zugelassen. Bei dem Motorrad handelte es sich um eine schwarze Chopper mit silbernen Nieten am Sitz und einer Rückenlehne für den Sozius. Der Fahrzeugführer hatte eine athletische Statur und war mit einer schwarze Adidas Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, einer schwarzen Sweatshirt-Jacke, einem schwarzen Motorradhelm und einem roten Bandana, das er über sein Gesicht gezogen hatte, bekleidet.

Das Verkehrskommissariat 2 führt die Ermittlungen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere zum flüchtigen Motorradfahrer, machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell