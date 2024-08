Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter PKW-Fahrer kollidiert mit Verkehrszeichen

Dormagen (ots)

Ein Zeuge konnte am Montag (05.08.), gegen 21:15 Uhr, beobachten, wie ein 61-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen an der Dr.-Geldmacher-Straße/ Roggendorfer Straße kollidierte und seine Fahrt fortsetze. Während der Fahrt soll der Mann Schlangenlinien gefahren sein und es soll zu Geschwindigkeitsüberschreitungen gekommen sein. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrzeugführer an der Koblenzer Straße in Dormagen antreffen. Vor Ort konnten sie Alkoholgeruch feststellen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, sodass der Dormagener die Beamten zu einer umliegenden Polizeiwache begleiten musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt.

Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei warnt eindringlich:

Alkohol wirkt sich auch bei kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- beziehungsweise auf das Fahrvermögen insgesamt aus. Bereits ab 0,3 Promille kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) der Verdacht einer Straftat aufkommen, der letztlich bis hin zum Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann. Aber auch potentielle Beifahrer bittet die Polizei eindringlich, das notwendige Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen und nicht zu einem An- oder Betrunkenen ins Auto zu steigen, sondern stattdessen eine solche Fahrt zu unterbinden um sich und andere vor schlimmen Unfällen zu schützen. Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt!

