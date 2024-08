Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Dormagen / Neuss / Rommerskirchen (ots)

In der Nacht von Freitag (02.08), circa 21:15 Uhr, auf Samstag (03.08.), gegen 7:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus "Am Fichtenweg" in Dormagen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang über ein Fenster und durchsuchten die Wohnung. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Zwischen Samstag (03.08.), 22:00 Uhr, und Sonntag (04.08.), 09:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung am Nixhütter Weg in Neuss ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruch fand am Sonntag (04.08.), zwischen 11 Uhr und 16:30 Uhr, am Kornblumenweg in Rommerskirchen statt. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen hebelten an einem Einfamilienhaus ein Fenster auf und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Es werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben, sodass es auch mit einfachen Mitteln möglich ist, Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen. Auf diesem Wege können Sie das Einbruchrisiko senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich bei der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

