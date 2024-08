Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Rommerskirchen (ots)

Am heutigen Tag, 05.08.2024, um 19:10 Uhr erhielt die Polizei Neuss Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall in Rommerskirchen auf der L69 in Höhe des Vronover Hof. Erste Meldungen sprachen von einem verunfallten PKW im Feld. Durch am Unfallort eingetroffene Kräfte der Polizei und der Feuerwehr wurde festgestellt, dass an dem Verkehrsunfall neben einem PKW auch ein Motorradfahrer beteiligt war. Der Motorradfahrer war auf Grund der schwere der erlittenen Verletzungen vor Ort verstorben, der Fahrer des beteiligten PKW war in diesem eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem PKW geschnitten werden. Auf Grund der Schwere der Verletzungen beim PKW-Fahrer und der Tatsache, dass es keine unbeteiligte Zeugen gibt, ist der Unfallhergang zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Der schwer verletzte PKW-Fahrer wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Köln ist vor Ort mit der Verkehrsunfallaufnahme beschäftigt. Die L69 ist momentan zwischen Widdeshoven und der K31 gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. An dem PKW und dem Motorrad entstand Totalschaden. Kl.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell