POL-NE: Polizei sucht Eigentümer

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines Briefumschlags mit Bargeld.

Am Donnerstagnachmittag (08.08.) meldete sich ein ehrlicher Finder auf der Polizeiwache in Kaarst. Der junge Mann hatte am Dienstag (06.08.), gegen 15 Uhr, auf einem an der Girmes-Kreuz-Straße gelegenen Tankstellengelände einen Briefumschlag mit einer 200 Eurobanknote aufgefunden. Der Briefumschlag lag auf einer Zapfsäule und war mit den Worten "Für Milla und Bo zur Einschulung" versehen.

Die Polizei sucht nun den Eigentümer.

Er soll sich bitte unter der Telefonnummer 02131-3000 melden.

Hinweise werden natürlich auch von Schulen gerne entgegengenommen.

Ein Dank gilt auch dem ehrlichen Finder!

