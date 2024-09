Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigungen an Pkws und Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Osterburken: Pkw komplett zerkratzt - Zeugen gesucht Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte eine unbekannte Person zu Beginn der Woche an einem Pkw in Osterburken. Der 50-jährige Besitzer eines VW hatte diesen am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, in der Güterhallenstraße zwischen dem Bahnhof und der Fußgängerunterführung ordnungsgemäß abgestellt. Als er am Dienstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses ringsherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an derselben Stelle versucht ein geparktes Auto zu stehlen. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Täter machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

Buchen: Pkw beschädigt - Wer hat etwas gesehen? Eine unbekannte Person beschädigte am Wochenende einen in Buchen geparkten PKW. Der 36-jährige Besitzer eines Mercedes S63 hatte diesen am Samstagabend gegen 21 Uhr vor seinem Haus in der Kaiserstraße abgestellt. Als er am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer rund um das Auto fest. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. Aglasterhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagmorgen in Aglasterhausen. Der Besitzer eines Citroen hatte diesen gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Im oberen Tal" abgestellt. Als er 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw am Citroen entlanggestreift war. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

