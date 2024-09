Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfälle mit Verletzten, Pkw-Brand

Heilbronn (ots)

L1020/Mulfingen: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 1020 bei Mulfingen ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin war gegen 13.30 Uhr von Hollenbach in Richtung der Bundesstraße 290 unterwegs und musste aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs anhalten. Der hinter ihr fahrende Lenker eines Honda erkannte die Situation und konnte noch rechtzeitig bremsen. Der 50-jährige Fahrer eines VW Golf bemerkte die Situation jedoch zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Honda auf, wodurch dieser auf den Pkw der 30-Jährigen geschoben wurde. Nach dem Aufprall wurde der Honda nach rechts abgewiesen und rutschte eine Böschung hinunter. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrerin des vordersten Pkw, sowie der Unfallverursacher zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 26.000 Euro.

Kupferzell: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Dienstagmachmittag ereignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Marktplatz in Kupferzell. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Einfahren auf den Marktplatz einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 16-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung zu einem Arzt gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

K2317/Schäntal: Technischer Defekt führt zu Pkw-Brand Am frühen Dienstagmorgen geriet auf der Kreisstraße 2317 bei Schöntal ein Pkw in Brand. Der 31-jährige Fahrer eines BMW bemerkte gegen 6.30 Uhr während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum und konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig stoppen. Kurz darauf stand der Pkw in Flammen. Der alarmierten Feuerwehr Schöntal gelang es das Feuer rasch zu löschen. Es wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 6.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

