Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zwei Unfälle

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Mit Baum kollidiert und Abhang hinuntergerutscht

Unverletzt blieb der 20-jährige Fahrer eines Smarts am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Tauberbischofsheim. Der junge Mann befuhr gegen 8 Uhr den Eiersheimer Weg von Eiersheim in Richtung Hochhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen. Etwa 20 Meter weiter kollidierte der Daimler-Benz mit einem Baum und rutschte dann nach rechts einen Abhang hinunter. Der 20-Jährige konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien und blieb unverletzt. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug vor dem weiteren Abrutschen am Hang bis zur Bergung durch einen Abschleppdienst. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Bad Mergentheim: 65.000 Euro Schaden bei Unfall

Drei Pkws kollidierten am Dienstagmorgen in Bad Mergentheim. Ein Toyota Yaris, ein VW Golf und ein Tesla befuhren gegen 8.30 Uhr hinter einem Lkw die Bundesstraße 290 zwischen Herbsthausen und Apfelbach. Der Laster verringerte seine Geschwindigkeit, um auf einen Parkplatz nach rechts abzubiegen. Daraufhin kündigte der Teslafahrer, als letztes Fahrzeug der Kolonne, einen Überholvorgang durch Blinken an und begann diesen. Als er sich auf Höhe des Golfs befand, setzte dessen 67-jährige Fahrerin ebenfalls zum Überholen an und übersah dabei wohl den Tesla. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch prallte der Golf am Tesla ab und kollidierte infolgedessen mit dem Toyota. Alle Fahrzeuge konnten unter Kontrolle gehalten und am Fahrbahnrand bis zum Stillstand abgebremst werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 65.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell