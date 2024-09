Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Abschlussmeldung zur Aktion "Sicherer Schulweg"

Heilbronn (ots)

Auch in diesem Jahr haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Heilbronn im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg 2024" zum Schulbeginn verstärkt Kontrollen durchgeführt. Ziel dieser Aktion ist es, das Bewusstsein für Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen und Unfälle zu vermeiden - besonders an Orten, an denen Kinder und Jugendliche oft unterwegs sind.

Insgesamt wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn 272 Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei gab es 96 Verstöße gegen die Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht sowie acht Fälle von Geschwindigkeitsüberschreitungen in Bereichen mit erhöhtem Unfallrisiko für Kinder. Weiterhin wurden 54 Verstöße gegen Park- und Haltverbote festgestellt, besonders auf Geh- und Radwegen oder an Bushaltestellen. Auch die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt bleibt ein Problem: Hier wurden 26 Verstöße geahndet.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Aktion lag auf der Überprüfung von Fahrrädern, besonders die, die Kinder und Jugendliche für den Schulweg nutzen. Insgesamt wurden 98 Mängel festgestellt, wobei es sich hierbei hauptsächlich um unzureichende Beleuchtung und nicht angebrachte Reflektoren handelte. Um Unfälle zu vermeiden ist es jedoch besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar zu sein.

Insgesamt wurde eine Vielzahl an verkehrserzieherischen Gesprächen geführt, um auf die allgemeinen Gefahren des Straßenverkehrs, insbesondere an Schulen, Kindergärten und Bushaltestellen aufmerksam zu machen, da einige Kinder und Jugendliche teilweise noch wenig Erfahrung mit dem fließenden Straßenverkehr gemacht haben.

Darüber hinaus wurden durch die Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Heilbronn am 11.09.2024 und am 12.09.2024 in Zusammenarbeit mit der Heilbronner Kreisverkehrswacht zwei Aktiontage zum Thema "Sicherer Schulweg" in Bad Rappenau und Heilbronn veranstaltet. Hier wurden Schulanfänger und Kindergartenkinder unter Anderem beim Mitspieltheater "Das kleine Zebra" spielerisch auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr vorbereitet. Des Weiteren gaben die Beamten an einem Fahrrad- und Helminformationsstand wertvolle Tipps zur Radfahrsicherheit. Nachmittags wurde zusätzlich über die ordnungsgemäße Kindersicherung im Fahrzeug informiert.

Die Polizei möchte mit dieser Aktion auf die gemeinsame Verantwortung aller Verkehrsteilnehmenden hinweisen, um die Schulwege sicherer zu machen. Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Autofahrerinnen und Autofahrer sind gleichermaßen aufgerufen, ihren Beitrag für sichere Schulwege zu leisten.

Zahlen und Fakten:

Im vergangenen Jahr registrierte das Heilbronner Polizeipräsidium 131 Verkehrsunfälle, an denen Kinder als Fußgänger oder Radfahrer beteiligt waren. Insgesamt wurden bei Verkehrsunfällen 171 Kinder leicht und 27 schwer verletzt. Glücklicherweise wurde kein Kind im Straßenverkehr getötet. Bei den verunglückten Kindern waren 79 als Mitfahrer im Kraftfahrzeug, 46 als Fußgänger und 68 als Radfahrer unterwegs gewesen. Zudem verunglückten 3 Kinder mit Spiel- oder Sportgeräten und 2 mit Elektrokleinstfahrzeugen.

