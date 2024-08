Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Warzen - Ermittlungserfolg

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Warzen (msc) - Am 24.08.2024 gegen 09:40 Uhr ist es in der Straße am Lindenbrunnen in Alfeld (Leine) OT Warzen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer touchierte dabei einen 55-jährigen Alfelder, der durch einen Sprung zur Seite Schlimmeres verhindern konnte. Dem Unfall ging, den bisherigen Ermittlungen zufolge, eine Meinungsverschiedenheit, zwischen dem Unfallflüchtigen und dem Unfallopfer, über die Geschwindigkeit des Fahrzeugführers voraus. Der Fußgänger wurde dabei nur leicht am Handgelenk bzw. am Arm verletzt. Der zunächst unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Zuge dessen vom Unfallort, ohne seiner gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen. Durch das Unfallopfer und einen Zeugen konnte ein Kennzeichen abgelesen werden, weiter konnten beide eine genaue Personenbeschreibung angeben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte durch die Polizei Alfeld der Unfallverursacher ausgemacht werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, außerdem wurde ein Strafverfahren gegen den 23-jährigen Alfelder eingeleitet. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

