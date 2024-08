POL-HI: Betrunken auf einem E-Scooter

Hildesheim (ots) - Harsum/Borsum -(jb) Am 23.08.24, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr wurde von einer Garagenzufahrt in der Liegnitzer Straße ein Mercedes 300 CE 24, Baujahr 1989, in der Farbe Champagne Metallic entwendet. Das Fahrzeug mit kompletter Lederinnenausstattung und Sonderfelgen hat einen Wert von ca. 27.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: ...

