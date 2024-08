Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Exhibitionistische Handlungen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 24.08.24, gg. 14.55 Uhr wurde eine 54-jährige Frau Opfer einer exhibitionistischen Handlung. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich auf einem Feldweg zwischen der Karl-Schiller-Str. und der Straße Am Steinberg. Sie bemerkte hier einen Fahrradfahrer ohne Oberbekleidung, welcher 2 Mal an ihr vorbeifuhr. Als der Mann das dritte Mal an dem Opfer vorbeikam, dieses mal das Fahrrad schiebend, hatte er sich bereits komplett entkleidet und befriedigte sich scheinbar selbst. Zu einem Kontaktversuch kam es dabei nicht. Kurze Zeit später zog sich der Täter wieder an und fuhr in Richtung Karl- Schiller-Straße weg. Trotz intensiver Nachsuche konnte die Polizei die Person nicht mehr antreffen. Der Täter wird auf ca. 40-50 Jahre geschätzt, soll eine kräftige, muskulöse Gestalt haben, leicht gebräunte Haut und Glatze. Hinweise zu dieser Person erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

