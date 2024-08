POL-HI: Trunkenheitsfahrten in Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots) - Söhlde/Hohenggelsen: Am Donnerstag, dem 22.08.24, zwischen 10:50 Uhr und 11:05 Uhr hat ein bisher unbekanntes Kraftfahrzeug einen am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten weißen Toyota am linken Seitenspiegel beschädigt und sich anschließend vom Unfallort unerkannt entfernt. Diese Tat ereignete sich in Hoheneggelsen auf der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 43 in Richtung Steinbrück. ...

