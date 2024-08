POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - (zei) Am Dienstag, den 20.08.2024, kam es im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr in der Königsberger Straße in Elze zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können ...

