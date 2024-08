POL-HI: Unbekannter Jugendlicher verletzt in der Nordstadt zwei Kinder - Polizei sucht dringend Zeugen

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM (jpm) Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll am gestrigen Donnerstag, 22.08.2024, gegen 13:50 Uhr, zwei zehnjährige Kinder an der Ecke Steuerwalder Straße/Richthofenstraße attackiert haben. Eines von ihnen musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge warteten die Kinder, bei denen es sich um ein Mädchen und einen Jungen handelt, an einer Bushaltestelle, als der Tatverdächtige telefonierend an ihnen vorbeigegangen sei. Dabei soll er zunächst dem Mädchen in den Rücken getreten haben. Unmittelbar danach soll er dem Jungen gegen die Brust geschlagen bzw. diesen geschubst haben, so dass dieser zu Boden fiel. Hierbei soll der Unbekannte einen metallenen Gegenstand in der Hand gehalten haben. Anschließend soll der junge Mann den Kindern noch weitere Gewalttätigkeiten angedroht haben, ehe er durch einen im Nahbereich befindlichen Torbogen zwischen zwei Häuserblocks verschwand.

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen, war der mutmaßliche Anlass des brutalen Übergriffs völlig nichtig.

Das Mädchen wurde nach der Attacke vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum ihrem aktuellen Zustand liegen der Polizei gegenwärtig keine Informationen vor. Der Junge stand bei einer späteren Befragung durch die Polizei noch immer unter dem Eindruck des Geschehens und klagte über Schmerzen im Brustbereich.

Der Tatverdächtige wurde als 16 bis 20 Jahre alt und sportlich/schlank beschrieben. Er soll um die 180 cm groß sein und kurze, blonde Haare haben.

Der Torbogen, durch welchen er sich entfernt haben soll, befindet sich zwischen der Steuerwalder Straße 110 und der Richthofenstraße 1.

Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder zum Tatverdächtigen machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

