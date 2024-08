Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Algermissen

Hildesheim (ots)

Algermissen, Jahnstraße (ep) Am 22.08.2024, im Zeitraum von 07:55 Uhr bis 16:05 Uhr, kommt es in der Jahnstraße auf den Parkplätzen vor dem Familien-Generationenzentrum zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher ist beim Ein- bzw. Ausparken gegen den grauen Seat des Geschädigten gefahren. Anschließend hat sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell