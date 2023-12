FW-EN: FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag, den 23.11.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal in der Zeit von 08:19 bis 14:30 Uhr zu 4 Betriebsmittelspuren im Stadtgebiet alarmiert. Bei allen 4 Einsatzstellen wurden Ölwarnschilder aufgestellt und ein "Spezial Unternehmen" zur Beseitigung der Kontamination auf der Verkehrsfläche beauftragt. Um 20:44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Automatischen Brandmeldeanlagenalarm in die Neustraße ...

mehr