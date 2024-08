Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Farbschmierereien an Grundschule in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - Am Donnerstag, 22.08.2024, in der Zeit zwischen 14:10-14:45 Uhr kam es an der Friedrich-Busse-Grundschule zu einer Sachbeschädigung im Außenbereich. Mittels schwarzer Sprühfarbe wurden ein Fenster und ein Spielgerät beschmiert. Kurz zuvor wurden drei Jugendliche (2x männlich, 1x weiblich) aus dem Schulgebäude verwiesen, da sie offensichtlich nicht in die Schule gehörten. Die drei Personen waren alle im Alter von 14-17 Jahre alt und trugen allgemein dunkle Kleidung. Beide Jungs seien ungefähr 1,65-1,70 m, das Mädchen ca. 1,60 m groß gewesen. Sie habe zudem auffällige Wimperntusche getragen.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern machen können, setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung.

