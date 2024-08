Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen (kla) Beinaheunfall mit Traktor

Hildesheim (ots)

Am 22.08.24, gegen 14.30 Uhr befuhr ein Landwirt aus der Gemeinde Nordstemmen mit einem Traktor mit Güllefass die K 503 von Adensen in Richtung Nordstemmen. Unterhalb der Marienburg geriet der Traktor mehrfach in den Gegenverkehr, so dass dieser auch bremsen und ausweichen musste. Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen gemerkt und die Polizei verständigt. Die suchte den Landwirt zu Hause auf und kontrollierte ihn. Dabei wurden keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit festgestellt. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die diese Fahrweise auch gesehen haben bzw. die durch diese Fahrweise ausweichen oder bremsen mussten. Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell