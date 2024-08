POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots) - Emmerke, Eichendorffstraße (ep) Am 22.08.2024, im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 17:15 Uhr, kommt es in der Eichendorffstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher ist beim Einparken gegen den geparkten schwarzen VW des Geschädigten gefahren. Dabei ist ein Sachschaden von ca. 1500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr