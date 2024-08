Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 16.08.24, in der Zeit von 17.20 Uhr bis 18.45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums am Moorberg. Eine 31-Jährige aus Giesen parkte in diesem Zeitraum ihren PKW Skoda Octavia in der Nähe der Abstellbox für die Einkaufswagen. Bei der Rückkehr zu ihrem PKW stellte sie fest, dass ein bisher unbekannter Kunde an der hinteren Stoßstange ihres PKW mit einem Einkaufswagen einen Schaden in Höhe von ca. 250 Euro verursacht hat. Zeugen, die Angaben zum Verursacher des Schadens machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

