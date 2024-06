BPOL-HB: Schottersteine auf Gleisen lösen und Polizeieinsatz aus - mehrere Züge verspätet!

Bremen (ots) - Tatort: Bahnstrecke Bremen - Bremerhaven, Höhe Bremen-Burg Tatzeit: ca. 20:50 Uhr Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in der Nordwestbahn von Bremen nach Bremerhaven exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. Eine Zugbegleiterin alarmierte daraufhin die Bundespolizei. Kurz nach Abfahrt des Zuges vom Bremer Hauptbahnhof sei den beiden Geschädigten, zwei 17 und 18 Jahre alte junge ...

mehr