Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht!

Hoffenheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft sprengte am frühen Dienstagmorgen gegen 02:10 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Eschelbacher Straße in die Luft und flüchtete anschließend. Aufmerksame Zeugen vernahmen den Knall der Explosion und konnten kurz darauf den stark beschädigten Automaten feststellen. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit keine vor. Auch ob Zigaretten oder Bargeld entwendete wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche Angaben zur Täterschaft machen können oder welchen Zigaretten auf ungewöhnlichem Verkaufswege angeboten werden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell