Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Feststellungen von Trunkenheitsfahrten

Sonneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden bei Verkehrskontrollen in Sonneberg zwei Fahrer festgestellt, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. So wurde ein 65-Jähriger in der Köppelsdorfer Straße kontrolliert- eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille, sodass eine gerichtsverwertbare Messung auf der Polizeidienststelle erfolgte. Mit mehr als 1,2 Promille war kurz darauf ein 63-Jähriger in der Coburger Straße mit seinem E-Roller unterwegs. In diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Beide Männer müssen sich nun straf-bzw. ordnungswidrigkeitenrechtlich verantworten.

